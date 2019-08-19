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 Трамп неоднократно предлагал начать морскую блокаду Венесуэлы

Трамп неоднократно предлагал начать морскую блокаду Венесуэлы
10:21   19 Августа 2019
Весь мир

Трамп неоднократно предлагал начать морскую блокаду Венесуэлы

Трамп неоднократно предлагал начать морскую блокаду Венесуэлы

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно выступал с предложением начать морскую блокаду Венесуэлы. Об этом порталу Axios сообщили пять действующих и бывших сотрудников администрации.

Речь шла о размещении вдоль побережья Боливарианской республики американских кораблей, которые смогли бы блокировать поставки товаров в страну и лишить ее доступа к рынку. Предложение президента не было воспринято всерьез. В Пентагоне заявили, что такое развитие событий потребует слишком больших ресурсов и при этом не имеет законных оснований.

Трамп продвигает эту идею уже на протяжении полутора лет. В том числе он говорил о возможной морской блокаде в некоторых своих публичных выступлениях, но при этом не уточнял детали.

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась в январе 2019 года, когда оппозиция во главе с Хуаном Гуаидо попыталась захватить власть. Запад поддержал оппозиционного политика, а СМИ начали распространять откровенные фейки о ситуации в стране. Например, американские СМИ тогда сообщили, что российская авиакомпания вывозит некое «золото Мадуро» за границу, а агентство Reuter опубликовало фейк о так называемой ЧВК «Вагнера». Вскоре вбросы были опровергнуты.

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Автор: Виктория Разумовская
#блокада #политика #трамп #венесуэла

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