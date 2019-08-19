Минприроды призывает перерабатывать 100 процентов товаров и упаковки

Российские власти рассматривают идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо Минприроды в правительство.

На данный момент тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5-35 процентов от реализации или платить экосбор. В прошлом году за счет него получено 2,2 миллиарда рублей. Теперь Минприроды намерено увеличить доходы до 136 миллиардов рублей.

Эксперты считают, что в одночасье поднять утилизацию до 100 процентов невозможно. Это может повлиять на рост цен на продукцию до 1,5 процента. При этом отмечается, что увеличение нормативов позволит загрузить перерабатывающие мощности и соответствует европейским стандартам.

Еще в прошлом году Минпромторг предложил ввести полную утилизацию бытовых неэлектрических приборов, осветительного оборудования, а еще через год — бумаги, картона, шин и пластмассовых изделий, в 2021 году — компьютерной техники, электронной бытовой техники, аккумуляторов, холодильного и вентиляционного промышленного оборудования.