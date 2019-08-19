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9:52   19 Августа 2019
Россия

Ямпольская вновь возглавит еженедельник «Культура»

Ямпольская вновь возглавит еженедельник «Культура»

Председатель комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская с сентября вновь займет должность главного редактора одного из старейших периодических изданий России. По ее словам, депутату ГД нельзя заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью, однако исключение делается для преподавательской, научной и творческой работы, поэтому многие коллеги читают лекции, издают книги, снимают фильмы.

Ямпольская в комментарии «Парламентской газете» рассказала, что издание «Культура» — медийная площадка, где последние годы вдумчиво и подробно описывают работу ГД, законотворческие инициативы, причем не только в сфере культуры. Председатель комитета Госдумы считает важным сохранить единственную федеральную газету, которая пишет о культуре, ведь в ноябре еженедельнику исполнится 90 лет.

«Надеюсь, мы подойдем к юбилею со свежими идеями», — добавила Елена Ямпольская.

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Автор: Анатолий Кубарев
#главный редактор #культура #общество #ямпольская

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