Ямпольская вновь возглавит еженедельник «Культура»

Председатель комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская с сентября вновь займет должность главного редактора одного из старейших периодических изданий России. По ее словам, депутату ГД нельзя заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью, однако исключение делается для преподавательской, научной и творческой работы, поэтому многие коллеги читают лекции, издают книги, снимают фильмы.

Ямпольская в комментарии «Парламентской газете» рассказала, что издание «Культура» — медийная площадка, где последние годы вдумчиво и подробно описывают работу ГД, законотворческие инициативы, причем не только в сфере культуры. Председатель комитета Госдумы считает важным сохранить единственную федеральную газету, которая пишет о культуре, ведь в ноябре еженедельнику исполнится 90 лет.