Жителей ряда районов Нью-Дели эвакуируют из-за угрозы затопления

Жителей низинных районов Нью-Дели эвакуируют из-за угрозы затопления. Меры коснутся тех, кто живет вблизи реки Ямуна.

В администрации Восточного округа Нью-Дели отметили, что многие жители индийской столицы живут, работают и передвигаются в подтопленных низинах вблизи реки Ямуна, что на данный момент опасно. Поэтому было решено провести эвакуацию при поддержке полиции и сил гражданской обороны.

Сильные дожди, которые не прекращаются в последние недели, спровоцировали резкий подъем уровня воды в реках во многих районах Индии. Телеканал NDTV ранее сообщил, что жертвами стихии в штатах Химачал-Прадеше, Уттаракханде и Пенджабе стали 30 человек, еще 22 числятся пропавшими без вести. В штате Керала в результате наводнения погибли более 120 человек.