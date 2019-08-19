Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Счетная палата заявила о низком исполнении расходов бюджета на нацпроекты

Счетная палата заявила о низком исполнении расходов бюджета на нацпроекты

 Список «неженских» профессии ограничивает работу в опасных условиях

Список «неженских» профессии ограничивает работу в опасных условиях
Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии

Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии

 Глава «Слуги народа» заявил, что парламент не сможет закончить гражданскую войну на Украине

Глава «Слуги народа» заявил, что парламент не сможет закончить гражданскую войну на Украине
Экс-посол Франции рассказал о вопросах, которые обсудят Путин и Макрон

Экс-посол Франции рассказал о вопросах, которые обсудят Путин и Макрон

 Трамп неоднократно предлагал начать морскую блокаду Венесуэлы

Трамп неоднократно предлагал начать морскую блокаду Венесуэлы
Счетная палата заявила о низком исполнении расходов бюджета на нацпроекты

Счетная палата заявила о низком исполнении расходов бюджета на нацпроекты

 Список «неженских» профессии ограничивает работу в опасных условиях

Список «неженских» профессии ограничивает работу в опасных условиях
Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии

Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии

 Глава «Слуги народа» заявил, что парламент не сможет закончить гражданскую войну на Украине

Глава «Слуги народа» заявил, что парламент не сможет закончить гражданскую войну на Украине
Экс-посол Франции рассказал о вопросах, которые обсудят Путин и Макрон

Экс-посол Франции рассказал о вопросах, которые обсудят Путин и Макрон

 Трамп неоднократно предлагал начать морскую блокаду Венесуэлы

Трамп неоднократно предлагал начать морскую блокаду Венесуэлы
9:33   19 Августа 2019
Весь мир

Жителей ряда районов Нью-Дели эвакуируют из-за угрозы затопления

Жителей ряда районов Нью-Дели эвакуируют из-за угрозы затопления

Жителей низинных районов Нью-Дели эвакуируют из-за угрозы затопления. Меры коснутся тех, кто живет вблизи реки Ямуна.

В администрации Восточного округа Нью-Дели отметили, что многие жители индийской столицы живут, работают и передвигаются в подтопленных низинах вблизи реки Ямуна, что на данный момент опасно. Поэтому было решено провести эвакуацию при поддержке полиции и сил гражданской обороны.

Сильные дожди, которые не прекращаются в последние недели, спровоцировали резкий подъем уровня воды в реках во многих районах Индии. Телеканал NDTV ранее сообщил, что жертвами стихии в штатах Химачал-Прадеше, Уттаракханде и Пенджабе стали 30 человек, еще 22 числятся пропавшими без вести. В штате Керала в результате наводнения погибли более 120 человек.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#индия #общество #стихия #потоп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...