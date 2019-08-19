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9:30   19 Августа 2019
Россия

Минпросвещения порекомендовало ограничить использование телефонов в школах

Минпросвещения порекомендовало ограничить использование телефонов в школах

Представитель министерства просвещения РФ в понедельник, 19 августа, сообщил, что ведомство порекомендовало региональным отделениям ограничить использование мобильных телефонов в школах с целью профилактики возможного вреда здоровью детей и повышения эффективности образовательного процесса.

Рекомендации подготовили на основе анализа международного опыта и по итогам опроса общественного мнения, который провели Минпросвещения, Федеральные службы по надзору в сфере образования, науки, защиты прав потребителей и благополучия человека.

По его словам, в ходе опроса 61 процент учащихся, 89 процентов родителей и 90 процентов педагогов поддержали ограничение использования телефонов школьниками во время уроков. Также опрошенные считают, что учителям также необходимо ограничить использование телефонов в школе в присутствии обучающихся.

Анализ международного опыта показал, если использовать телефон длительное время и во время пребывания в школе, тогда повысится раздражительность и нарушится сон, снизится умственная работоспособность и внимание.

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Автор: Анатолий Кубарев
#телефон #общество #школа #минпросвещения

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