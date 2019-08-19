Совет Госдумы рассмотрит вопрос об иностранном вмешательстве в выборы в России

Совет Госдумы обсудит на внеочередном заседании в понедельник попытки иностранного вмешательства во внутренние дела России, в частности, в избирательный процесс. Также речь пойдет о публикации новостными агрегаторами некорректных или искаженных заголовков в рейтинге топовых новостей.

В начале августа ряд думских фракций призвал расследовать вмешательство во внутренние дела страны со стороны некоторых зарубежных СМИ и дипломатических представительств. В частности, речь идет об одностороннем освещении несанкционированного митинга в Москве.

Было решено провести 19 августа внеочередное заседание совета Думы, на котором этот вопрос будет разбираться. Глава комитета по безопасности должен был «изучить имеющиеся материалы, проанализировать ситуацию и внести предложения совету Государственной думы по рассмотрению фактов вмешательства».

Кроме того, на заседании обсудят работу новостных агрегаторов, в том числе алгоритмы разработки списка топовых новостей, в который иногда попадают некорректные или неточные материалы и остаются на главной странице агрегатора даже после их официального опровержения.