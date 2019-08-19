Три человека стали жертвами ДТП под Самарой

Три легковых автомобиля столкнулись на трассе М-5 «Урал» в Самарской области. В результате ДТП погибли три человека, еще четверо пострадали, в том числе ребенок.

Авария произошла накануне, 18 августа, около 20.00 (19.00 мск) на 1049-м километре дороги. Автомобиль «ВАЗ-21150» выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Camry. Та после удара врезалась в Renault Sandero.