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8:33   19 Августа 2019
Россия

Три человека стали жертвами ДТП под Самарой

Три человека стали жертвами ДТП под Самарой

Три легковых автомобиля столкнулись на трассе М-5 «Урал» в Самарской области. В результате ДТП погибли три человека, еще четверо пострадали, в том числе ребенок.

Авария произошла накануне, 18 августа, около 20.00 (19.00 мск) на 1049-м километре дороги. Автомобиль «ВАЗ-21150» выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Camry. Та после удара врезалась в Renault Sandero.

«В результате ДТП погибли три человека. Еще четыре человека получили телесные повреждения, в том числе госпитализирована четырехлетняя девочка», — сообщили в региональном МВД.

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Автор: Виктория Разумовская
#дтп #общество #самарская область

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