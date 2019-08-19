Десятки населенных пунктов оказались в зоне паводка в Хабаровском крае

Порядка 40 населенных пунктов в Хабаровском крае оказались в зоне паводка. Об этом заявили в понедельник, 19 августа, в краевом правительстве. Организована откачка воды с улиц.

В Хабаровске подтоплено 37 жилых домов и около 1,7 тысячи дач на островах. Власти объявили в регионе режим ЧС. Напомним, ситуацию усугубили прошедшие недавно тайфуны «Лекима» и «Кроса».

Ожидается, что максимальная отметка возле Хабаровска не должна превысить 630 сантиметров. На данный момент уровень воды Амура составляет 596 сантиметров. Позже, по прогнозам МЧС, паводок начнет двигаться вниз по Амуру, однако в ближайшие дни уровень реки вырастет еще на пять сантиметров. Также в течение недели вода будет прибывать в реках Урми, Кур и Тунгуска в Хабаровском районе.