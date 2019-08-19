Трое детей и женщина погибли при пожаре в Иркутской области

Женщина и трое детей погибли при пожаре в Иркутской области, сообщает региональный главк МЧС.

По информации ведомства, возгорание произошло в воскресенье в одном из частных домов в поселке Мишелевка. Огонь полыхал на площади 45 квадратных метров.

Пожарные обнаружили внутри дома тела 41-летней женщины, ее четырехлетней дочери и двух ее внуков: трех и полутора лет.

По данным МЧС, погибшая женщина была пьяна и из-за этого не смогла помочь детям и покинуть горящий дом самостоятельно.

Согласно предварительным сведениям, предполагаемой причиной инцидента стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после смерти 11-летнего мальчика в результате пожара в казанской пятиэтажке в ночь на четверг. Возгорание произошло в результате неисправности нагревательного прибора у 87-летней женщины.