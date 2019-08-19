Белоруссия и Украина оказались крупнейшими должниками России, сообщают СМИ

Белоруссия, Украина и Венесуэла вошли в тройку крупнейших должников РФ, сообщает РБК со ссылкой на данные из открытых источников.

Издание насчитало по меньшей мере 17 государств, которые все вместе задолжали России около 27 миллиардов долларов.

По данным министерства финансов Белоруссии, Минск задолжал Москве около 3,7 миллиарда долларов. В свою очередь власти Украины признают только долг в размере 610 миллионов долларов, образовавшихся в начале 1990-х годов.

Основным должников среди государств, не входящих в постсоветское пространство, стала Венесуэла. Долг латиноамериканской страны составляет 3,15 миллиарда долларов. Ожидается, что он будет погашен к 2027 году. Долг Кубы оценивается немногим меньше.

Также к крупным заемщикам относятся Йемен, Индия, Бангладеш и Кипр.

Внешний Госдолг РФ на 1 августа составлял 53,8 миллиарда долларов.