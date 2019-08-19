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 Датский премьер посчитала планы Трампа купить Гренландию шуткой

Датский премьер посчитала планы Трампа купить Гренландию шуткой
Один человек погиб в ДТП с рейсовым микроавтобусом под Новосибирском

Один человек погиб в ДТП с рейсовым микроавтобусом под Новосибирском

 Уровень Амура у Хабаровска достигнет опасных значений в ближайшие дни

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 Датский премьер посчитала планы Трампа купить Гренландию шуткой

Датский премьер посчитала планы Трампа купить Гренландию шуткой
7:09   19 Августа 2019
Весь мир

Датский премьер посчитала планы Трампа купить Гренландию шуткой

Датский премьер посчитала планы Трампа купить Гренландию шуткой

Датский премьер Метте Фредериксен исключила возможность продажи США крупнейшего в мире острова Гренландия. Об этом сообщает газета Sermitsiaq.

По ее словам, Гренландия не датская, Гренландия - гренландская. Премьер-министр выразила надежду, что планы Трампа о покупке несерьезны.

Ранее о планах Трампа писала газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США. В частности, речь шла о том, что это позволит расширить военное присутствие США в Арктике. Позже Трамп подтвердил, что стратегически интересовался покупкой острова.

Планы Трампа возмутили датских политиков. МИД Гренландии заявил, что остров открыт для бизнеса, но не для продажи.

WSJ напоминает, что это не первая попытка Вашингтона купить Гренландию. Так, после Второй мировой войны ее намеревался купить президент США Гарри Трумэн.

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Автор: Олег Королев
#сша #дания #гренландия

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