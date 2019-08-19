Один человек погиб в ДТП с рейсовым микроавтобусом под Новосибирском

Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом в Новосибирской области, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на управление ГО и ЧС по Карасускому району.

Региональный главк МВД уведомляет, что микроавтобус Honda, который направлялся из Новосибирска в сторону Карасукского района, вылетел в воскресенье ночью в кювет. В результате инцидента пострадали восемь человек.

На месте работают следователи. По факту инцидента проводится проверка и устанавливаются обстоятельства ДТП. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Состояние пострадавших выясняется.

Ранее сообщалось, что под Волгоградом при столкновении двух иномарок погибли мужчина и двухлетний ребенок. Пассажирка осталась жива.

В воскресенье на трассе в Ульяновской области произошло ДТП с двумя отечественными легковушками, пострадали семеро человек.