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Уровень Амура у Хабаровска достигнет опасных значений в ближайшие дни

Уровень Амура у Хабаровска достигнет опасных значений в ближайшие дни

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Уровень Амура у Хабаровска достигнет опасных значений в ближайшие дни

Уровень Амура у Хабаровска достигнет опасных значений в ближайшие дни

 Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае

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6:06   19 Августа 2019
Россия

Уровень Амура у Хабаровска достигнет опасных значений в ближайшие дни

Уровень Амура у Хабаровска достигнет опасных значений в ближайшие дни

Река Амур возле Хабаровска в ближайшие сутки достигнет опасного для города уровня в 600 сантиметров, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя городского гидрометцентра.

Сутки назад уровень Амура у Хабаровска составлял 588 сантиметров. Неблагоприятным считается отметка в 450 сантиметров.

Отмечается, что на утро понедельника уровень реки составляет 595 сантиметров. Таким образом, уровень воды вырос за сутки на семь сантиметров. Рост уровня воды продолжается - в ближайшие дни она поднимается до 600 сантиметров, что является уровнем «опасного явления» для Хабаровска.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае объявили режим ЧС. Ситуацию с паводками усугубили прошедшие на прошлой неделе тайфуны «Кроса» и «Лекима». За прошлый день в региональном центре было подтоплено 37 жилых домов, 151 приусадебный участок и семь земельных участков.

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Автор: Олег Королев
#хабаровск #амур #паводки

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