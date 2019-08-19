Уровень Амура у Хабаровска достигнет опасных значений в ближайшие дни

Река Амур возле Хабаровска в ближайшие сутки достигнет опасного для города уровня в 600 сантиметров, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя городского гидрометцентра.

Сутки назад уровень Амура у Хабаровска составлял 588 сантиметров. Неблагоприятным считается отметка в 450 сантиметров.

Отмечается, что на утро понедельника уровень реки составляет 595 сантиметров. Таким образом, уровень воды вырос за сутки на семь сантиметров. Рост уровня воды продолжается - в ближайшие дни она поднимается до 600 сантиметров, что является уровнем «опасного явления» для Хабаровска.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае объявили режим ЧС. Ситуацию с паводками усугубили прошедшие на прошлой неделе тайфуны «Кроса» и «Лекима». За прошлый день в региональном центре было подтоплено 37 жилых домов, 151 приусадебный участок и семь земельных участков.