Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Уровень Амура у Хабаровска достигнет опасных значений в ближайшие дни

Уровень Амура у Хабаровска достигнет опасных значений в ближайшие дни

 Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае

Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае
Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии

Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии

 Глава «Слуги народа» заявил, что парламент не сможет закончить гражданскую войну на Украине

Глава «Слуги народа» заявил, что парламент не сможет закончить гражданскую войну на Украине
Трамп может через год пригласить Россию в G7, заявил экс-посол Франции

Трамп может через год пригласить Россию в G7, заявил экс-посол Франции

 США вводят санкции против РФ для своих целей, заявил премьер Саксонии

США вводят санкции против РФ для своих целей, заявил премьер Саксонии
Уровень Амура у Хабаровска достигнет опасных значений в ближайшие дни

Уровень Амура у Хабаровска достигнет опасных значений в ближайшие дни

 Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае

Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае
Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии

Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии

 Глава «Слуги народа» заявил, что парламент не сможет закончить гражданскую войну на Украине

Глава «Слуги народа» заявил, что парламент не сможет закончить гражданскую войну на Украине
Трамп может через год пригласить Россию в G7, заявил экс-посол Франции

Трамп может через год пригласить Россию в G7, заявил экс-посол Франции

 США вводят санкции против РФ для своих целей, заявил премьер Саксонии

США вводят санкции против РФ для своих целей, заявил премьер Саксонии
5:39   19 Августа 2019
Весь мир

Трамп может через год пригласить Россию в G7, заявил экс-посол Франции

Трамп может через год пригласить Россию в G7, заявил экс-посол Франции

Французский президент Эммануэль Макрон вряд ли пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит G7, однако это может сделать американский президент Дональд Трамп. Такое мнение в интервью РИА «Новости» выразил экс-посол Франции в РФ Клод Бланшмэзон.

В понедельник Макрон и Путин встретиться в форте Брегансон на юге Франции. Саммит «Большой семерки» пройдет 24-26 августа во французском Биаррице.

По мнению дипломата, Макрону пригласить Путина будет сложно, поскольку саммит состоится через пять дней, и приглашать без согласия других участников не получится.

Экс-посол предположил, что данное приглашение может направить председатель G7,который примет решение по данному вопросам. По его мнению, Макрон поделится результатами встречи с другими членами объединения.

Ранее Трамп уже озвучиал идею о возвращении РФ в состав G8. Подобное заявление он сделал на предыдущем саммите G7, который состоялся в канадском Квебеке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#франция #g7

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...