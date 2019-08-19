Трамп может через год пригласить Россию в G7, заявил экс-посол Франции

Французский президент Эммануэль Макрон вряд ли пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит G7, однако это может сделать американский президент Дональд Трамп. Такое мнение в интервью РИА «Новости» выразил экс-посол Франции в РФ Клод Бланшмэзон.

В понедельник Макрон и Путин встретиться в форте Брегансон на юге Франции. Саммит «Большой семерки» пройдет 24-26 августа во французском Биаррице.

По мнению дипломата, Макрону пригласить Путина будет сложно, поскольку саммит состоится через пять дней, и приглашать без согласия других участников не получится.

Экс-посол предположил, что данное приглашение может направить председатель G7,который примет решение по данному вопросам. По его мнению, Макрон поделится результатами встречи с другими членами объединения.

Ранее Трамп уже озвучиал идею о возвращении РФ в состав G8. Подобное заявление он сделал на предыдущем саммите G7, который состоялся в канадском Квебеке.