Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливней, ожидаемых в Приморском крае в четверг. Об этом сообщает Примгидромет.

По информации службы, в связи с влиянием фронтальных разделов 22 -23 августа на северо-западе и южной половине региона ожидаются ливни. В большинстве районов - в количестве 15-45 миллиметров за двенадцать часов и менее, в отдельных районах - 50 миллиметров и более.

Также ожидается, что дожди в основном несут ливневый характер. Местами ожидается ветер и гроза 15-20 метров в секунду.

На реках края ожидается новая волна паводков, также возможны подтопления. На реках южных и западных районов ожидаются подъемы уровня воды на 2-3,5 метра, на реках центральных и восточных районов - на 1-2 метра.

Наиболее опасные для паводка районы края - Хасанский, Уссурийский, Пограничный, Ханкайский, Шкотовский, Октябрьский, Партизанский, Лазовский. Пришедший в Приморье со стороны Японии тайфун «Кроса» принес с собой 70 процентов месячной нормы осадков. Режим ЧС введен в семи районах региона.

Представитель гидрометцентра Хабаровска ранее сообщил РИА «Новости, что река Амур у города в ближайшие сутки достигнет опасного уровня в 600 сантиметров.