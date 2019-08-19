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4:37   19 Августа 2019
Весь мир

США вводят санкции против РФ для своих целей, заявил премьер Саксонии

США вводят санкции против РФ для своих целей, заявил премьер Саксонии

Премьер-министр федеральной земли Саксония (Германия) Михаэль Кречмер призвал отменить антироссийские санкции, поскольку США используют их в своих целях. Об этом он заявил в интервью газете B.Z.

Кремчер отметил, что власти ФРГ хотят урегулирования ситуации на востоке Украины, где практически ежедневно гибнут люди. По его словам, вопрос состоит в том, какими средствами это будет реализовано. Министр заявил, что санкции против РФ в данном случае не привели к результату.

Политик уверен, что антироссийские ограничительные меры используются некоторыми странами для своих экономических интересов. В качестве примера он назвал попытки США помешать строительству «Северного потока-2». Кремчер заявил, что Германия хочет реализации проекта и ожидает отмены санкций.

«Необходимо сохранять диалог и двигаться навстречу друг другу», - заявил он.

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Автор: Олег Королев
#антироссийские санкции #германия #северный поток-2

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