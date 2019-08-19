Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Более 30 рейсов задержаны в столичных аэропортах из-за непогоды

Более 30 рейсов задержаны в столичных аэропортах из-за непогоды

 Кадыров назвал поставленное его отцом условие о будущем Чечни

Кадыров назвал поставленное его отцом условие о будущем Чечни
Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии

Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии

 Глава «Слуги народа» заявил, что парламент не сможет закончить гражданскую войну на Украине

Глава «Слуги народа» заявил, что парламент не сможет закончить гражданскую войну на Украине
США вводят санкции против РФ для своих целей, заявил премьер Саксонии

США вводят санкции против РФ для своих целей, заявил премьер Саксонии

 США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Более 30 рейсов задержаны в столичных аэропортах из-за непогоды

Более 30 рейсов задержаны в столичных аэропортах из-за непогоды

 Кадыров назвал поставленное его отцом условие о будущем Чечни

Кадыров назвал поставленное его отцом условие о будущем Чечни
Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии

Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии

 Глава «Слуги народа» заявил, что парламент не сможет закончить гражданскую войну на Украине

Глава «Слуги народа» заявил, что парламент не сможет закончить гражданскую войну на Украине
США вводят санкции против РФ для своих целей, заявил премьер Саксонии

США вводят санкции против РФ для своих целей, заявил премьер Саксонии

 США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
4:11   19 Августа 2019
Весь мир

США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

США рассекретили первый отчет американской разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Часть документов обнародовал Национальный архив безопасности США.

Согласно документу, направленному 2 мая 1986 года на имя госсекретаря США Джорджа Шульца, в первые дни после ЧП на станции спецслужбы США сомневались в правдивости официальных сведений о числе жертв.

Ассистент по вопросам разведки и исследований госсекретаря США Мортон Абрамовиц, указывая на масштабы инцидента, отмечал, что разведсообщество считает заявления о гибели двух человек неправдивыми.

Он подчеркивает, что дневная смена на реакторе РБМК-1000 насчитывает около сотни людей, в ночную смену - 25-35 человек. Абрамович подчеркивает, что раз 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, то число людей днем могло быть до двухсот, ночью - до 70.

Согласно докладу, американская разведка предполагает большое число жертв аварии. Свои выводи они строили на основании снимков масштабных разрушений на четвертом энергоблоке. Утверждалось, что все находившиеся поблизости к эпицентру либо сразу погибли, либо получили несовместимые с жизнью дозы радиации.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. После взрыва ядерного реактора четвертого энергоблока станции у 134 работников станции и пожарных была зафиксирована острая лучевая болезнь. Из них 28 человек умерли в первые месяцы после ЧП. Один сотрудник ЧАЭС погиб в момент взрыва, второй скончался в больнице.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #чернобыльская аэс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...