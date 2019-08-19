США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

США рассекретили первый отчет американской разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Часть документов обнародовал Национальный архив безопасности США.

Согласно документу, направленному 2 мая 1986 года на имя госсекретаря США Джорджа Шульца, в первые дни после ЧП на станции спецслужбы США сомневались в правдивости официальных сведений о числе жертв.

Ассистент по вопросам разведки и исследований госсекретаря США Мортон Абрамовиц, указывая на масштабы инцидента, отмечал, что разведсообщество считает заявления о гибели двух человек неправдивыми.

Он подчеркивает, что дневная смена на реакторе РБМК-1000 насчитывает около сотни людей, в ночную смену - 25-35 человек. Абрамович подчеркивает, что раз 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, то число людей днем могло быть до двухсот, ночью - до 70.

Согласно докладу, американская разведка предполагает большое число жертв аварии. Свои выводи они строили на основании снимков масштабных разрушений на четвертом энергоблоке. Утверждалось, что все находившиеся поблизости к эпицентру либо сразу погибли, либо получили несовместимые с жизнью дозы радиации.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. После взрыва ядерного реактора четвертого энергоблока станции у 134 работников станции и пожарных была зафиксирована острая лучевая болезнь. Из них 28 человек умерли в первые месяцы после ЧП. Один сотрудник ЧАЭС погиб в момент взрыва, второй скончался в больнице.