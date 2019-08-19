Иранский танкер покинул воды Гибралтара

Задержанный иранский танкер Grace1 покинул Гибралтар, сообщает местный телеканал GBC News.

Накануне посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что танкер можент покинуть Гибралтар уже вечером в воскресенье.

На странице телеканала в Twitter отмечается, что после 46 дней в водах близ Гибралтара танкер покидает данную территорию.

По данным газеты Wall Street Journal, танкер под иранским флагом отплыл около 23:00 по местному времени (полночь по Москве).

Ранее заместитель главы организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами в прямом эфире сообщил, что танкер по запросу владельца направится в Средиземное море под флагом Ирана и под названием Adrian Darya.

В минувшую субботу американский суд выдал ордер на задержание танкера Grace 1, который ранее отпустили власти Гибралтара. Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание.