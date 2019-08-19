Трамп предостерег Иран от нападения на американские корабли

Американский президент Дональд Трамп предостерег Иран от акций против американских кораблей.

Трамп отметил, что Тегеран еще не захватывал суда США, но пусть лучше «не делает это и впредь».

Американский лидер заявил, что Иран намерен обсудить с США ситуацию с иранским танкером, задержанным в Гибралтаре по подозрению в нарушении антисирийских санкций.

По мнению Трампа, иранцы не знают, как начать переговоры, поскольку они «гордый народ».

Четвертого июля власти британского Гибралтара заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций Евросоюза против Сирии. В рамках расследования был задержан капитан, старший помощник танкера, а также двое членов экипажа. Посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад накануне сообщил, что Grace 1 вскоре покинет Гибралтар. Иранская сторона назвала это победой дипломатии и провалом американской политики.