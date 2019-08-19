Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Более 30 рейсов задержаны в столичных аэропортах из-за непогоды

Более 30 рейсов задержаны в столичных аэропортах из-за непогоды

 Кадыров назвал поставленное его отцом условие о будущем Чечни

Кадыров назвал поставленное его отцом условие о будущем Чечни
Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии

Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии

 Глава «Слуги народа» заявил, что парламент не сможет закончить гражданскую войну на Украине

Глава «Слуги народа» заявил, что парламент не сможет закончить гражданскую войну на Украине
Трамп предостерег Иран от нападения на американские корабли

Трамп предостерег Иран от нападения на американские корабли

 Трамп пообещал принять решение об исключениях для компании Huawei

Трамп пообещал принять решение об исключениях для компании Huawei
Более 30 рейсов задержаны в столичных аэропортах из-за непогоды

Более 30 рейсов задержаны в столичных аэропортах из-за непогоды

 Кадыров назвал поставленное его отцом условие о будущем Чечни

Кадыров назвал поставленное его отцом условие о будущем Чечни
Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии

Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии

 Глава «Слуги народа» заявил, что парламент не сможет закончить гражданскую войну на Украине

Глава «Слуги народа» заявил, что парламент не сможет закончить гражданскую войну на Украине
Трамп предостерег Иран от нападения на американские корабли

Трамп предостерег Иран от нападения на американские корабли

 Трамп пообещал принять решение об исключениях для компании Huawei

Трамп пообещал принять решение об исключениях для компании Huawei
2:53   19 Августа 2019
Весь мир

Трамп предостерег Иран от нападения на американские корабли

Трамп предостерег Иран от нападения на американские корабли

Американский президент Дональд Трамп предостерег Иран от акций против американских кораблей.

Трамп отметил, что Тегеран еще не захватывал суда США, но пусть лучше «не делает это и впредь».

Американский лидер заявил, что Иран намерен обсудить с США ситуацию с иранским танкером, задержанным в Гибралтаре по подозрению в нарушении антисирийских санкций.

По мнению Трампа, иранцы не знают, как начать переговоры, поскольку они «гордый народ».

Четвертого июля власти британского Гибралтара заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций Евросоюза против Сирии. В рамках расследования был задержан капитан, старший помощник танкера, а также двое членов экипажа. Посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад накануне сообщил, что Grace 1 вскоре покинет Гибралтар. Иранская сторона назвала это победой дипломатии и провалом американской политики.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#иран #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...