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Более 30 рейсов задержаны в столичных аэропортах из-за непогоды

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Более 30 рейсов задержаны в столичных аэропортах из-за непогоды

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2:44   19 Августа 2019
Россия

Более 30 рейсов задержаны в столичных аэропортах из-за непогоды

Более 30 рейсов задержаны в столичных аэропортах из-за непогоды

Тридцать рейсов были задержаны в аэропортах Москвы в воскресенье, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Согласно данным на 01:21 мск, во Внуково задержаны десять рейсов и один отменен. В Домодедово отменены три рейса и 17 задержаны. В Шереметьево задержка коснулась трех рейсов.В Жуковском нет отмененных и задержанных рейсов.

Причины задержки и отмены рейсов в воздушных гаванях столицы пока не сообщаются. Предполагается, что данные меры связаны с непогодой

Ранее Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за дождя и грозы. Согласно данным «Яндекс. Погоды», сейчас в столичном регионе наблюдается пасмурная погода. Влажность воздуха достигает 92 процентов.

Небольшие дожди будут идти в Москве с переменным успехом всю неделю. Они ожидаются в среду, четверг, пятницу и субботу.

 

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Автор: Олег Королев
#москва #шереметьево #отмена авиарейсов

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