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 Трамп пообещал принять решение об исключениях для компании Huawei

Трамп пообещал принять решение об исключениях для компании Huawei
2:07   19 Августа 2019
Весь мир

Трамп пообещал принять решение об исключениях для компании Huawei

Трамп пообещал принять решение об исключениях для компании Huawei

Американский президент Дональд Трамп пообещал принять решение об исключениях на закупку оборудования у американских предприятий для китайской компании Huawei.

Ранее Reuters сообщало, что Минторг США может продлить лицензию китайской телекоммуникационной компании Huawei, что позволит ей закупать американское оборудование.

Трамп заявил, обсуждает данный вопрос со своей командой. Он отметил, что американская сторона в конченом итоге не намерена вести дела с Huawei из соображений безопасности.

Американский лидер отметил, что примет решение в понедельник. «Может быть это будет временно, может, нет», - отметил он.

Власти США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР, а также возможной слежке за клиентами. Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который запрещает компании покупать компоненты и технологии у американских производителей, а также вести любые дела с американскими компаниями.

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Автор: Олег Королев
#сша #трамп #huawei

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