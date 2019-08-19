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1:43   19 Августа 2019
Весь мир

Cирийские военные окружили город Хан-Шейхун, сообщают СМИ

Cирийские военные окружили город Хан-Шейхун, сообщают СМИ

Сирийские военные отбили у боевиков контрольно-пропускной пункт на северо-западной окраине Хан-Шейхуна. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ранее al-Watan сообщила, сирийская армия зашла в Хан-Шейхун, который занимали террористы группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, заперщена судом в РФ), а также союзных ей формирований.

Отмечается, что Хан-Шейхун окружен сирийской армией с севера и запада.

Ранее сообщалось, что сирийская армия с запада и востока окружает стратегически важный город Хан-Шейхун, расположенный на трассе M5 Дамаск-Алеппо. Сейчас жителям городов придется ехать через пустыню, поскольку большая часть трассы проходил через провинцию Идлию, удерживаемому группировками.

Сирийская армия возобновила операцию после того, как боевики в нарушение перемирия попытались атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама.

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Автор: Олег Королев
#сирия #идлиб

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