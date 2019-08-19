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1:28   19 Августа 2019
Весь мир

Американский Boeing 757 совершил жесткую посадку на Азорских островах

Американский Boeing 757 совершил жесткую посадку на Азорских островах

Самолет американской авиакомпании Delta Airlines совершил жесткую посадку на Азорских островах в Португалии, сообщает портал Airlive.

Отмечается, что воздушное судно получило повреждения корпуса после жесткого приземления в аэропорту города Понта-Делгада.

Лайнер прибыл на острова в Атлантическом океане из международного аэропорта имени Джона Кеннеди, расположенного в Нью-Йорке. Обратный рейс авиакомпания отменила.

Не уточняется, есть ли пострадавшие в результате инцидента.

 

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Автор: Олег Королев
#экстренная посадка #boeing #азорские острова

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