Американский Boeing 757 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Самолет американской авиакомпании Delta Airlines совершил жесткую посадку на Азорских островах в Португалии, сообщает портал Airlive.
Отмечается, что воздушное судно получило повреждения корпуса после жесткого приземления в аэропорту города Понта-Делгада.
Лайнер прибыл на острова в Атлантическом океане из международного аэропорта имени Джона Кеннеди, расположенного в Нью-Йорке. Обратный рейс авиакомпания отменила.
Не уточняется, есть ли пострадавшие в результате инцидента.