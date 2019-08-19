Американский Boeing 757 совершил жесткую посадку на Азорских островах

Самолет американской авиакомпании Delta Airlines совершил жесткую посадку на Азорских островах в Португалии, сообщает портал Airlive.

Отмечается, что воздушное судно получило повреждения корпуса после жесткого приземления в аэропорту города Понта-Делгада.

Лайнер прибыл на острова в Атлантическом океане из международного аэропорта имени Джона Кеннеди, расположенного в Нью-Йорке. Обратный рейс авиакомпания отменила.

Не уточняется, есть ли пострадавшие в результате инцидента.