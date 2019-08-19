Трамп заявил, что интересовался покупкой Гренландии «стратегически»

Американский президент Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой Гренландии.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме сообщала, что Трамп заинтересовался покупкой крупнейшего острова у Дании. В частности, речь шла о том, что это позволит расширить военное присутствие США в Арктике.

Трамп подтвердил данную информацию. По его словам, он интересовался данным вопросом «стратегически». По его словам, это не первый номер в повестке дня.

Ведущий советник Трампа по экономике Ларри Кудлоу подтвердил, что Белый дом изучает возможность покупки Гренландии. Планы американского лидера возмутили датских политиков. МИД Гренландии сообщил, что остров открытый для бизнеса, но не для продажи.

В свою очередь американские пользователи соцсетей шутят, что Трампу нужна Гренландия для строительства большого поля для гольфа,