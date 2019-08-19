Российские военные зафиксировали 35 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации

Российские военные за минувшие сутки зафиксировали 35 обстрелов в трех провинциях Сирии. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексея Бакина.

Глава ЦПВС сообщил, что продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных бандформирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации. Всего было зафиксировано 35 обстрелов.

Боевики обстреляли десять населенных пунктов в провинции Алеппо, одиннадцать в провинции Латакия, а также один в провинции Идлиб.

Бакин сообщил, что за минувший день представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели две гуманитарные акции в населенных пунктах Бдира провинции Тартус и Хатла провинции Дейр-Эз-Зо. Российское военные выдали тысячу продовольственных наборов общим весом около пяти тонн.