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0:21   19 Августа 2019
Россия

Кадыров назвал поставленное его отцом условие о будущем Чечни

Кадыров назвал поставленное его отцом условие о будущем Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, на каком условии его отец согласился на подписание документа о развитии республики в составе РФ. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу On TV.

По его словам, во время переговоров с российскими властями Ахмат-Хаджи Кадыров заявил о необходимости общенационального референдума по данному вопросу.

Кадыров-младший отметил, что его отец подчеркнул, что подпишет бумагу только в том случае, если чеченский народ скажет, что он часть территории России и хочет жить в ее составе.

Всенародный референдум состоялся в 2003 году. На нем была принята первая в истории современной Чечни конституция, автором которой являлся президент Ахмат-Хаджи Кадыров. За документ проголосовали около 96 процентов проголосовавших.

Ахмат-Хаджи Кадыров также подписал указ об объявлении 23 марта Днем Конституции. В Чечне этот день является выходным.

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Автор: Олег Королев
#кадыров #чечня

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