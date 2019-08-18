Более 10 тысяч человек остались без жилья из-за пожара в Дакке

Более десяти тысяч человек остались без жилья из-за крупного пожара в столице Бангладеша. Об этом сообщают зарубежные СМИ. Пожар вспыхнул 16 августа вечером, пожарные тушили его более трех часов. Огонь повредил почти две тысячи жилых помещений, около 700 полностью разрушил.

В происшествии никто не погиб, четыре человека попали в больницу.

Местные власти отмечали, что инцидент обошелся без жертв в связи с тем, что большинство жителей трущоб покинули свои дома для участия в торжествах в честь мусульманского праздника Курбан-байрам.

Ранее сообщалось, что на Канарских островах из-за сложного природного пожара эвакуировали 40 поселений.