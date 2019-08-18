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Нетаньяху озвучил цель своего визита на Украину

Нетаньяху озвучил цель своего визита на Украину

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22:15   18 Августа 2019
Весь мир

Нетаньяху озвучил цель своего визита на Украину

Нетаньяху озвучил цель своего визита на Украину

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал, чему посвящена его рабочая поездка на Украину.  В ходе визита в Киев он намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.

Его визит на Украину пройдет по приглашению главы государства. Нетаньяху отметил, что надеется на то, что они смогут укрепить отношения между странами.

Визит премьера Израиля запланирован на 18-20 августа.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху и Зеленский совместно поучаствуют в рамках рабочего визита премьера Израиля в Киев в церемонии поминовения погибших от рук немецко-фашистских войск во время ВОВ.

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Автор: Ольга Шпакова
#украина #политика #израиль #нетаньяху #зеленский

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