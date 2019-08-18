Нетаньяху озвучил цель своего визита на Украину

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал, чему посвящена его рабочая поездка на Украину. В ходе визита в Киев он намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.

Его визит на Украину пройдет по приглашению главы государства. Нетаньяху отметил, что надеется на то, что они смогут укрепить отношения между странами.

Визит премьера Израиля запланирован на 18-20 августа.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху и Зеленский совместно поучаствуют в рамках рабочего визита премьера Израиля в Киев в церемонии поминовения погибших от рук немецко-фашистских войск во время ВОВ.