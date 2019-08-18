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 СМИ сообщили, что при взрыве бензовоза в Уганде погибли десять человек

СМИ сообщили, что при взрыве бензовоза в Уганде погибли десять человек
21:56   18 Августа 2019
Весь мир

СМИ сообщили, что при взрыве бензовоза в Уганде погибли десять человек

СМИ сообщили, что при взрыве бензовоза в Уганде погибли десять человек

Взрыва бензовоза произошел в западной части Уганды, жертвами происшествия стали как минимум десять человек. Об этом сообщили на телеканале NBS Television. Инцидент произошел в угандийском округе Рубиризи.

По свидетельствам очевидцев, водитель бензовоза потерял управление и врезался в два автобуса и магазины. После столкновения произошел взрыв. Взрыв разрушил около 20 строений. Десятки людей находятся под завалами.

Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

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Автор: Ольга Шпакова
#происшествия #взрыв #африка #уганда

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