СМИ сообщили, что при взрыве бензовоза в Уганде погибли десять человек

Взрыва бензовоза произошел в западной части Уганды, жертвами происшествия стали как минимум десять человек. Об этом сообщили на телеканале NBS Television. Инцидент произошел в угандийском округе Рубиризи.

По свидетельствам очевидцев, водитель бензовоза потерял управление и врезался в два автобуса и магазины. После столкновения произошел взрыв. Взрыв разрушил около 20 строений. Десятки людей находятся под завалами.

Другие подробности инцидента пока не сообщаются.