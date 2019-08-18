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21:30   18 Августа 2019
Весь мир

Сирийская армия нашла тайные пещеры боевиков в Южном Идлибе

Сирийская армия нашла тайные пещеры боевиков в Южном Идлибе

Армия САР продолжает проводить зачистки в окрестностях города Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» отступают, фронт смещается на север. Артиллерия и авиация наносит удары по позициям террористов.

В ходе расчисток близ города Аль-Хубейт, который сейчас свободен он боевиков, были обнаружены пещеры, которые ранее использовались джихадистами для укрытия от бомб и снарядов. В вырытых пещерах имелся штаб, помещения для хранения боеприпасов и оружия, а также зона отдыха и колодец с водой, пишет ФАН.

Сейчас Аль-Хубейт является местом для стягивания сил армии Сирии, так как скоро будет запущена вторая стадия уничтожения террористов. В город зайдут «Силы Тигра» Сухейля аль-Хасана, которые уничтожат боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам».

Также сирийская армия уже несколько месяцев проводит масштабную антитеррористическую операцию на юге Идлиба и севере Хамы в ответ на провокации боевиков, которые нарушали соглашения по зоне деэскалации в Идлибе.

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Автор: Ольга Шпакова
#сирия #идлиб #саа #весь мир

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