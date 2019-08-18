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20:59   18 Августа 2019
Россия

Новую систему электронного голосования представили Госуслуги и ЦИК

Новую систему электронного голосования представили Госуслуги и ЦИК

Центральная избирательная комиссия разработала цифровые избирательные участки, которые будут опробованы избирателями 8 сентября. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

В новой системе голосования упрощена возможность выбрать своего кандидата находясь вдали от родного региона. Теперь для этого не требуются открепительные удостоверения — на портале Госуслуг можно подать электронное заявление об участии в эксперименте и сделать свой выбор на любом цифровом участке региона не выходя из дома. Для процедуры необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ.

 

Также в новой системе отсутствуют бюллетени. Голос избирателя будет напрямую отправляться в ЦИК и моментально учитываться: система поможет избежать нарушений и ошибок на выборах, полностью исключив «человеческий фактор».

Ранее сообщалось, что система электронного голосования будет применена на выборах в Мосгордуму осенью. После первых тестирований системы программисты обнаружили некоторые недочеты, которые были исправлены. Также за взлом системы хакерам обещали заплатить полтора миллиона рублей, заявлял зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

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Автор: Тимофей Булочкин
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