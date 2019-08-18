Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Новую систему электронного голосования представили Госуслуги и ЦИК

Новую систему электронного голосования представили Госуслуги и ЦИК

 Власти помогут похоронить убитую в Ульяновской области семью

Власти помогут похоронить убитую в Ульяновской области семью
Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии

Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии

 Глава «Слуги народа» заявил, что парламент не сможет закончить гражданскую войну на Украине

Глава «Слуги народа» заявил, что парламент не сможет закончить гражданскую войну на Украине
Нетаньяху озвучил цель своего визита на Украину

Нетаньяху озвучил цель своего визита на Украину

 СМИ сообщили, что при взрыве бензовоза в Уганде погибли десять человек

СМИ сообщили, что при взрыве бензовоза в Уганде погибли десять человек
Новую систему электронного голосования представили Госуслуги и ЦИК

Новую систему электронного голосования представили Госуслуги и ЦИК

 Власти помогут похоронить убитую в Ульяновской области семью

Власти помогут похоронить убитую в Ульяновской области семью
Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии

Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии

 Глава «Слуги народа» заявил, что парламент не сможет закончить гражданскую войну на Украине

Глава «Слуги народа» заявил, что парламент не сможет закончить гражданскую войну на Украине
Нетаньяху озвучил цель своего визита на Украину

Нетаньяху озвучил цель своего визита на Украину

 СМИ сообщили, что при взрыве бензовоза в Уганде погибли десять человек

СМИ сообщили, что при взрыве бензовоза в Уганде погибли десять человек
20:58   18 Августа 2019
Россия

Власти помогут похоронить убитую в Ульяновской области семью

Власти помогут похоронить убитую в Ульяновской области семью

Власти Ульяновской области помогут организовать похороны семьи, которая была убита, предположительно, подростком в селе Патрикеево. Об этом проинформировал замгубернатора региона Сергей Люльков, пишет РИА Новости.

Как установило следствие,в воскресенье около 11.00 в одном из домов в селе Патрикеево была обнаружена убитая семья: тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей. Недалеко от села было найдено тело родственника погибших - 16-летнего юноши.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Как считает следствие, подросток зарубил топором пятерых членов семьи и покончил c собой. По информации прокуратуры, он мог страдать шизофренией.

Отец ребенка жив, так как не жил с семьей, но оказывал ему материальную помощь. Мать и мальчик жили с ее родителями.

Также известно, что юноша показывал себя с положительной стороны, был общительным, позитивным, отлично учился.

Ранее СК РФ показал видео из дома, где была найдена семья.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #убийство #происшествия #ульяновская область

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...