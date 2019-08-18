Власти помогут похоронить убитую в Ульяновской области семью

Власти Ульяновской области помогут организовать похороны семьи, которая была убита, предположительно, подростком в селе Патрикеево. Об этом проинформировал замгубернатора региона Сергей Люльков, пишет РИА Новости.

Как установило следствие,в воскресенье около 11.00 в одном из домов в селе Патрикеево была обнаружена убитая семья: тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей. Недалеко от села было найдено тело родственника погибших - 16-летнего юноши.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Как считает следствие, подросток зарубил топором пятерых членов семьи и покончил c собой. По информации прокуратуры, он мог страдать шизофренией.

Отец ребенка жив, так как не жил с семьей, но оказывал ему материальную помощь. Мать и мальчик жили с ее родителями.

Также известно, что юноша показывал себя с положительной стороны, был общительным, позитивным, отлично учился.

Ранее СК РФ показал видео из дома, где была найдена семья.