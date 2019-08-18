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Спецотряд САА «Силы Тигра» готов к штурму оплота террористов в Хан-Шейхуне

Спецотряд САА «Силы Тигра» готов к штурму оплота террористов в Хан-Шейхуне

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20:46   18 Августа 2019
Весь мир

Спецотряд САА «Силы Тигра» готов к штурму оплота террористов в Хан-Шейхуне

Спецотряд САА «Силы Тигра» готов к штурму оплота террористов в Хан-Шейхуне

Отряд специального назначения «Силы Тигра» направляется к городу Хан-Шейхун в Идлибе: там обороняются террористы «Джебхат ан-Нусры»*, обстреливая правительственную армию артиллерийскими снарядами. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Спецотряд Сирийской арабской армии (САА) должен отделить от Идлиба Хан-Шейхун и другие города, находящиеся под контролем террористов. Это в том числе города Аль-Латамина, Кафр-Зета и Мурек. Ранее сирийская армия освободила от боевиков Аль-Хубейт, Сукейк, Мадаю и Телль аль-Арджахи. Освобождению деревень предшествовали ожесточенные бои, в результате которых несколько боевиков были убиты и изъято большое количество военной техники террористов.

Спецотряд САА «Силы Тигра» готов к штурму оплота террористов в Хан-Шейхуне

САА ведет бои с террористами «Хайят Тахрир Аш-Шам» уже вторую неделю совместно с ВКС РФ. За четыре дня с 10 по 14 августа общими силами российских войск и сирийской армии боевиков вытеснили с юго-запада Идлиба. Напомним, 2 августа в провинции был объявлен режим прекращения огня, но через три дня боевые действия возобновились из-за нарушения условий перемирия со стороны бандформирований, попытавшихся атаковать позиции правительственной армии в провинции Хама.

Спецотряд САА «Силы Тигра» готов к штурму оплота террористов в Хан-Шейхуне

*организация признана террористической и запрещена судом на территории РФ.

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Автор: Тимофей Булочкин
#сирия #идлиб #саа #политика #террористы #новости #силы тигра

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