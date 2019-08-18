Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии

Спасатели в Грузии эвакуировали с горы Ушба высокогорного региона Сванетия двух российских туристов из-за травмы ноги.

Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями. Граждане России были доставлены в больницу города Местия, их жизни вне опасности.

Известно, что туристы решили совершить восхождение на гору без проводника, в ходе которого один из россиян травмировал ногу и это застопорило поход.

12 августа грузинские спасатели помогли снять с горы Ушба двух туристов из Украины, которые получили травмы при подъеме.