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Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии

Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии

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20:20   18 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии

Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии

Спасатели в Грузии эвакуировали с горы Ушба высокогорного региона Сванетия двух российских туристов из-за травмы ноги.

Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями. Граждане России были доставлены в больницу города Местия, их жизни вне опасности.

Известно, что туристы решили совершить восхождение на гору без проводника, в ходе которого один из россиян травмировал ногу и это застопорило поход.

12 августа грузинские спасатели помогли снять с горы Ушба двух туристов из Украины, которые получили травмы при подъеме.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #спасатели #происшествия #грузия

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