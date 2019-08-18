Трамп заинтересован в покупке Гренландии, подтвердил его советник

Президент США Дональд Трамп заинтересован в покупке США Гренландии, входящей в состав Дании и имеющей право на широкую автономию.

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу рассказал в интервью телеканалу Fox News, что Трамп намерен ознакомиться с возможностью приобретения Гренландии.

«Я не хочу сейчас выступать с прогнозами. Я просто отмечаю, что президент, который кое-что понимает в приобретении недвижимости, хочет ознакомиться с возможностью приобретения Гренландии», — заявил Кадлоу.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп якобы спрашивал своих советников о перспективах покупки Гренландии и был заинтересован этой возможностью. Источники газеты отмечали, что не могут быть уверены в серьезности намерений президента: возможно, заявление о покупке острова на северо- востоке Северной Америки было шуткой американского главы.

9 августа Трамп заявил, что Вашингтон не готов достичь соглашения в торговой сделке с Пекином. С сентября американский глава намерен ввести десятипроцентную пошлину на китайские товары общей стоимостью в 300 миллиардов долларов.