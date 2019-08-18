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Беглов рассказал о подготовке Петербурга к зиме во «ВКонтакте»

Беглов рассказал о подготовке Петербурга к зиме во «ВКонтакте»

 Глава Петербурга поздравил армянскую диаспору с христианским праздником

Глава Петербурга поздравил армянскую диаспору с христианским праздником
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20:06   18 Августа 2019
Россия

Беглов рассказал о подготовке Петербурга к зиме во «ВКонтакте»

Беглов рассказал о подготовке Петербурга к зиме во «ВКонтакте»

Градоначальник Петербурга Александр Беглов подвел итоги недели в «ВКонтакте», рассказав, как проходит системная подготовка города к зиме.

Глава города рассказал о проверке тепломагистрали «Пороховская», где находился проблемный участок. Однако в этом году после реконструкции жителям будет обеспечено надежное теплоснабжение. Также состоялась проверка обновления котельной на проспекте Обуховской обороны.

Также глава Северной столицы отметил, что в Красногвардейском районе города проходит капитальный ремонт домов 60–70-х годов. У Беглова в ходе проверки появились замечания по фасадам, поэтому на дома ввели гарантийный срок на 5 лет - если что-то отвалится, подрядчику придется исправить все за свой счет.

Также на этой неделе был составлен план скоростного трамвая «Чижик» в Красногвардейском районе и проходят переговоры о его выходе в Ленобласть.

Помимо этого, школа № 255 была сдана после капитального ремонта. Однако в Пушкинском районе застройщик затянул сдачу детского сада и школы, но к 1 сентября учреждения обещают открыть.

Беглов отметил, что сейчас идет активная подготовка города к зиме, поэтому проверяются теплосети - наиболее проблемными оказались Пушкинский и Колпинский районы.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #петербург #политика #беглов

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