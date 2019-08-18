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Беглов рассказал о подготовке Петербурга к зиме во «ВКонтакте»

 Глава Петербурга поздравил армянскую диаспору с христианским праздником

Глава Петербурга поздравил армянскую диаспору с христианским праздником
Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии

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19:19   18 Августа 2019
Россия

Глава Петербурга поздравил армянскую диаспору с христианским праздником

Глава Петербурга поздравил армянскую диаспору с христианским праздником

Глава Петербурга Александр Беглов поздравил армянскую диаспору Северной столицы с религиозным праздником Успения Пресвятой Богородицы и отметил большой вклад Армянской Церкви в укрепление мира в городе. Об этом сообщает издание Невские Новости со ссылкой на заявление администрации Санкт-Петербурга.

Врио губернатора отметил большой вклад членов армянской общины в развитие Петербурга. Особенно он поблагодарил диаспору за помощь с открытием памятника «Мужеству ленинградцев, отстоявших наш город» на площади Мужества — монумент построен за счет Благотворительного фонда имени Грачьи Погосяна.

Ранее 17 августа Беглов посетил парк Малиновка в Красногвардейском районе и посадил вместе с горожанами саженцы кленов. Глава города отметил, что вопрос об отмене строительства второго храма на территории Малиновки и о признании парка зоной зеленых насаждений может быть решен уже в понедельник 19 августа.

Глава Петербурга поздравил армянскую диаспору с христианским праздником

В тот же день Беглов заявил, что Петербургу необходимо заработать около 630 миллиардов рублей для дальнейшего развития города и отстроить 169 детсадов, 84 школы и 54 медучреждения.

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Автор: Тимофей Булочкин
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