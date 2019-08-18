В комитете по обороне ГД объяснили, почему России не нужны большие корабли, как у США
Американское издание The National Interest заметило, что Военно-морской флот (ВМФ) России стремительно избавляется от старых крупных кораблей в пользу новых малых, тем самым превращаясь из глобальной силы в региональную.
Журнал напоминает, что в настоящее время российский военный флот эксплуатирует менее 30 крупных фрегатов и крейсеров, но около 150 корветов, патрульных катеров и противоминных кораблей водоизмещением несколько сотен или тысяч тонн, тогда как Военно-морские силы (ВМС) США, напротив, управляют немногим более 20 малых кораблей и более сотни крупных.
«Политика Сегодня» связалась с зампредом комитета Госдумы по обороне и безопасности Александром Шериным. Депутат сразу отметил, что вопрос заключается в разных целях каждого государства. Россия в отличие от многих европейских стран никогда не ставила перед собой задачи господства во всем мире.
«У нас нет желания тратить на это деньги. У нас идет плановое вооружение: программа рассчитана на 5 лет. Но эта программа периодически пересматривается — раз в три года и продлевается. <…> И уже под нужды государства формируется гособоронзаказ. Для того, чтобы иметь большие корабли, государству необходимы существенные затраты. Но вопрос заключается в том [затратах], а для чего», — объясняет Шерин.
России, например, не нужны авианосцы, потому как существуют и ракетные установки, покрывающие все небо не только РФ, но и многих других стран.
«Для чего нам, например, нужны авианосцы? У нас есть цели бомбить то или иное государство? — нет. РФ ставит перед собой задачу обеспечивать тысячу военных баз во всем мире? Нет», — смеется Шерин.
России нет смысла выделять из бюджета страны такие суммы для того, чтобы дорогая военная техника простаивала за ненадобностью. Депутат напоминает, что в РФ существуют лучшие в мире бесшумные атомные подводные лодки, которые могут оказаться у побережья практически любого государства — их крайне сложно обнаружить. Тем не менее, такая техника без труда может поражать цели, используя ядерный заряд, на расстоянии до 1000 километров.
«Тогда зачем нам иметь вот эти вот крупные корабли? Чтобы запугивать страны мускулами? У нас нет такой задачи», — резюмировал собеседник агентства.