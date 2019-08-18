В комитете по обороне ГД объяснили, почему России не нужны большие корабли, как у США

Американское издание The National Interest заметило, что Военно-морской флот (ВМФ) России стремительно избавляется от старых крупных кораблей в пользу новых малых, тем самым превращаясь из глобальной силы в региональную.

Журнал напоминает, что в настоящее время российский военный флот эксплуатирует менее 30 крупных фрегатов и крейсеров, но около 150 корветов, патрульных катеров и противоминных кораблей водоизмещением несколько сотен или тысяч тонн, тогда как Военно-морские силы (ВМС) США, напротив, управляют немногим более 20 малых кораблей и более сотни крупных.

«Политика Сегодня» связалась с зампредом комитета Госдумы по обороне и безопасности Александром Шериным. Депутат сразу отметил, что вопрос заключается в разных целях каждого государства. Россия в отличие от многих европейских стран никогда не ставила перед собой задачи господства во всем мире.

«У нас нет желания тратить на это деньги. У нас идет плановое вооружение: программа рассчитана на 5 лет. Но эта программа периодически пересматривается — раз в три года и продлевается. <…> И уже под нужды государства формируется гособоронзаказ. Для того, чтобы иметь большие корабли, государству необходимы существенные затраты. Но вопрос заключается в том [затратах], а для чего», — объясняет Шерин.

России, например, не нужны авианосцы, потому как существуют и ракетные установки, покрывающие все небо не только РФ, но и многих других стран.

«Для чего нам, например, нужны авианосцы? У нас есть цели бомбить то или иное государство? — нет. РФ ставит перед собой задачу обеспечивать тысячу военных баз во всем мире? Нет», — смеется Шерин.

России нет смысла выделять из бюджета страны такие суммы для того, чтобы дорогая военная техника простаивала за ненадобностью. Депутат напоминает, что в РФ существуют лучшие в мире бесшумные атомные подводные лодки, которые могут оказаться у побережья практически любого государства — их крайне сложно обнаружить. Тем не менее, такая техника без труда может поражать цели, используя ядерный заряд, на расстоянии до 1000 километров.