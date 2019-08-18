Навальный обманул выходивших за него на улицы сторонников, напомнил Вассерман

Санкционированный митинг прошел в Москве накануне, 17 августа, на проспекте Академика Сахарова.

Организатором мероприятия являлась партия КПРФ. Акция была ожидаемо немногочисленной - на нее собралось около четырех тысяч человек. Однако это не помешало сторонникам беспорядков снова попытаться нарушить общественный порядок, как это уже происходило на акции 10 августа, когда провокаторы подбивали граждан продолжить политическое мероприятие незаконным шествием.

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман объяснил изданию «Слово и Дело», что организаторы беспорядков не были заинтересованы в сборе какого-то конкретного числа людей, им важно создать картинку для «нужных» СМИ. Он выразил уверенность, что они повторяют приемы, сработавшие ранее.

«После концерта 10 августа западные средства массовой рекламы, агитации и дезинформации выступили со множеством публикаций одного содержания. Якобы была акция на 50 тысяч человек, после которой «злые русские полицейские» арестовали больше сотни участников. А о том, что эта сотня участников была арестована уже на другой акции, причем незаконной, эти деятели, разумеется, молчат. Все это делается именно для создания подходящей пропагандистской картинки», - отмечает эксперт.

Организаторы беспорядков пытались спровоцировать полицию ради картинки для западных СМИ.

Экс-кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь еще 9 августа заявила журналистам, что ее не волнует судьба задержанных сторонников и им нужно самостоятельно решать свои проблемы.

Это заявление противоречит былым высказываниям Алексея Навального, чьей сторонницей Соболь как раз является.

В предыдущие годы тот обещал решать проблемы с задержаниями тех, кто по его призыву будет выходить на незаконные акции. Однако обещания Навального не сбылись, напомнил Вассерман.

Пойманная на рисовке подписей и использовании автографов мертвых душ, Соболь призывала граждан участвовать в незаконных акциях и даже объявила голодовку.

За организацию незаконных митингов и призывы к беспорядкам Соболь должна была получить срок, но под арест она не попала из-за наличия маленького ребенка. Зато штрафов за нарушения закона она набрала почти на миллион рублей.