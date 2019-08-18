Оппозиция в Судане выдвинула своих кандидатов в Суверенный совет

Оппозиция Судана и переходный Военный совет выдвинули своих кандидатов в Суверенный совет, который будет управлять страной.

Оппозиционный альянс «За свободу и перемены» предложил сделать представителями Суверенного совета журналиста Мухаммеда аль-Факи Сулеймана, ученых Аиша Муса и Сиддика Тауэр, правозащитника Таха Османа и экс-лидера оппозиционной партии «Аль-Умма» Хасана Шейха Идриса.

Троих кандидатов представила армия: глава Военного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан возглавит Суверенный совет, его заместитель Мухаммед Хамдан Дагало и генерал-лейтенант Ясер аль-Атта также войдут в состав нового управленческого органа.

Обсуждение 11-го кандидата все еще продолжается, стороны договорились о компромиссе: эта фигура должна устраивать как армию, так и оппозицию страны. Создание Суверенного совета — одно из главных положений подписанной ранее в Хартуме конституционной декларации.

В субботу 17 августа было подписано окончательное соглашение о переходном периоде в Судане. До этого в апреле после продолжительных протестов и государственного переворота экс-президента страны Омара аль-Башира отстранили от управления Суданом, конституция была приостановлена, а парламент распущен.