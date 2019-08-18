СК РФ показал видео из дома убитой в Ульяновской области семьи

Следственный комитет показал кадры, снятые в доме в селе Патрикеево Ульяновской области, где 16-летний подросток убил членов семьи.

На видеозаписи показано, как следователи занимаются осмотром места происшествия.

Ранее в воскресенье стало известно, что в одном из частных домов в селе Патрикеево были обнаружены тела пяти человек с признаками насильственной смерти: 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей.

Позже с помощью вышки сотовой связи неподалеку от села был найден 16-летний подросток. Предварительно установлено, что юноша зарубил топором членов семьи и покончил с собой.

РЕН ТВ сообщал, что накануне он оставил другу голосовое сообщение, пожаловавшись на свою семью.

Юноша мог страдать шизофренией, сообщил представитель региональной прокуратуры. Известно, что он был отличником.

Подросток оставил предсмертную записку, где указано, что тот решил уйти из жизни и забрать семью с собой.

По факту произошедшего завели уголовное дело.