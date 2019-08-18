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 Иран заявил о нарушении США суверенитета Сирии

Иран заявил о нарушении США суверенитета Сирии
17:37   18 Августа 2019
Весь мир

Иран заявил о нарушении США суверенитета Сирии

Иран заявил о нарушении США суверенитета Сирии

Создание американцами зоны безопасности на северо-востоке Сирии МИД Ирана расценивает как посягательство на территориальную целостность САР и ее суверенитет.

Представитель МИД Ирана Аббас Мусави подчеркнул, что намерения чиновников Вашингтона создать зоны безопасности «провокационны» и вызывают обеспокоенность руководства Ирана.

«Поведение США на северо-востоке Сирии является открытым посягательством на суверенитет и территориальную целостность Сирии и идет вразрез с принципами международного права и устава ООН», — цитирует слова Мусави telegram-канал иранского МИД.

В министерстве уверены, что подобное решение властей США — вмешательство во внутренние дела Сирии и дестабилизация ситуации в регионе. Мусави отметил, что вопрос безопасности на северных границах САР можно решить и в рамках двусторонних соглашений Сирии с соседними странами, без участия Вашингтона.

Иран заявил о нарушении США суверенитета Сирии

11 сентября в Анкаре запланирован трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран, посвященный ситуации в Сирии. Ранее встречу президента РФ Владимира Путина с главой Ирана Хасаном Роухани пришлось перенести с 14 августа на более поздний срок по техническим причинам.

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Автор: Тимофей Булочкин
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