Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СК РФ показал видео из дома убитой в Ульяновской области семьи

СК РФ показал видео из дома убитой в Ульяновской области семьи

 Подросток, убивший свою семью, еще весной мечтал о спокойной жизни

Подросток, убивший свою семью, еще весной мечтал о спокойной жизни
Глава «Слуги народа» заявил, что парламент не сможет закончить гражданскую войну на Украине

Глава «Слуги народа» заявил, что парламент не сможет закончить гражданскую войну на Украине

 Пекин назвал имена тех, кто стоит за протестами в Гонконге

Пекин назвал имена тех, кто стоит за протестами в Гонконге
Оппозиция в Судане выдвинула своих кандидатов в Суверенный совет

Оппозиция в Судане выдвинула своих кандидатов в Суверенный совет

 Иран заявил о нарушении США суверенитета Сирии

Иран заявил о нарушении США суверенитета Сирии
СК РФ показал видео из дома убитой в Ульяновской области семьи

СК РФ показал видео из дома убитой в Ульяновской области семьи

 Подросток, убивший свою семью, еще весной мечтал о спокойной жизни

Подросток, убивший свою семью, еще весной мечтал о спокойной жизни
Глава «Слуги народа» заявил, что парламент не сможет закончить гражданскую войну на Украине

Глава «Слуги народа» заявил, что парламент не сможет закончить гражданскую войну на Украине

 Пекин назвал имена тех, кто стоит за протестами в Гонконге

Пекин назвал имена тех, кто стоит за протестами в Гонконге
Оппозиция в Судане выдвинула своих кандидатов в Суверенный совет

Оппозиция в Судане выдвинула своих кандидатов в Суверенный совет

 Иран заявил о нарушении США суверенитета Сирии

Иран заявил о нарушении США суверенитета Сирии
17:28   18 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Глава «Слуги народа» заявил, что парламент не сможет закончить гражданскую войну на Украине

Глава «Слуги народа» заявил, что парламент не сможет закончить гражданскую войну на Украине

Пройдет много времени, прежде чем гражданская война на Украине закончится, заявил глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в беседе с изданием «Новое время» 18 августа

«Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это совсем не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе», — заявил он.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Алексея Журавко опубликовал в Facebook сканы отчетов о преступлениях бойцов украинских Вооруженных сил на территории Донбасса в период с 2014 по 2015 год. В них сообщается, что украинские военные умышленно убили 60 гражданских.

Глава «Слуги народа» заявил, что парламент не сможет закончить гражданскую войну на Украине

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с войной на Украине. Однако киевские военнослужащие не следуют им и практически ежедневно обстреливают территорию Донбасса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#донбасс #украина #гражданская война #слуга народа #разумков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...