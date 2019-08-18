Пройдет много времени, прежде чем гражданская война на Украине закончится, заявил глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в беседе с изданием «Новое время» 18 августа

«Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это совсем не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе», — заявил он.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Алексея Журавко опубликовал в Facebook сканы отчетов о преступлениях бойцов украинских Вооруженных сил на территории Донбасса в период с 2014 по 2015 год. В них сообщается, что украинские военные умышленно убили 60 гражданских.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с войной на Украине. Однако киевские военнослужащие не следуют им и практически ежедневно обстреливают территорию Донбасса.