Глава «Слуги народа» заявил, что парламент не сможет закончить гражданскую войну на Украине
Пройдет много времени, прежде чем гражданская война на Украине закончится, заявил глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в беседе с изданием «Новое время» 18 августа
«Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это совсем не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе», — заявил он.
Ранее бывший депутат Верховной Рады Алексея Журавко опубликовал в Facebook сканы отчетов о преступлениях бойцов украинских Вооруженных сил на территории Донбасса в период с 2014 по 2015 год. В них сообщается, что украинские военные умышленно убили 60 гражданских.
Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с войной на Украине. Однако киевские военнослужащие не следуют им и практически ежедневно обстреливают территорию Донбасса.