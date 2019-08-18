Жителей 40 поселений эвакуировали на Канарах из-за природных пожаров
Жителей 40 населенных пунктов эвакуировали из-за природных пожаров на острове Гран-Канария. Пожар осложняют погодные условия, отметила служба спасения Канарских островов в Twitter.
Огонь охватил порядка 1 700 гектаров. Как указывают местные СМИ, в результате происшествия погиб один человек.
Ранее сообщалось, что на Канарских островах из-за сложного лесного пожара эвакуировали 700 человек.
700 personas evacuadas y un detenido por el incendio de la isla de La Palma - https://t.co/zIj6PtkNsS pic.twitter.com/4off5CR8U9— Official Press (@_OfficialPress) August 4, 2016