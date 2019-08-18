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17:15   18 Августа 2019
Весь мир

Жителей 40 поселений эвакуировали на Канарах из-за природных пожаров

Жителей 40 поселений эвакуировали на Канарах из-за природных пожаров

Жителей 40 населенных пунктов эвакуировали из-за природных пожаров на острове Гран-Канария. Пожар осложняют погодные условия, отметила служба спасения Канарских островов в Twitter.

Огонь охватил порядка 1 700 гектаров. Как указывают местные СМИ, в результате происшествия погиб один человек.

Ранее сообщалось, что на Канарских островах из-за сложного лесного пожара эвакуировали 700 человек. 

 

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Автор: Ольга Шпакова
#пожар #происшествия #эвакуация #весь мир #канарские острова

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