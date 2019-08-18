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17:12   18 Августа 2019
Россия

Подросток, убивший свою семью, еще весной мечтал о спокойной жизни

Подросток, убивший свою семью, еще весной мечтал о спокойной жизни

Друг парня из села Патрикеево, убивший своих родных и покончивший с собой, поделился аудиосообщением, которое убийца посылал весной этого года. Портал «360» опубликовал материал 18 августа.

На записи, где молодой человек рассуждал о криминальной обстановке, присутствует много нецензурной лексики:

«В Ульяновске у нас вообще, *****, криминальная столица, *****, России. Не уверен насчет такого варианта заявления, но у нас тут криминала ***** и больше. Группировки ***** эти всякие, АУЕ, бла-бла-бла. Короче, не нравится мне все это. Хочу спокойной жизни».

Подростки были знакомы три года, как рассказал его приятель.

«Мы с ним, считай, как братья были, но потом связь у нас оборвалась. Я знаю, что он начал хулиганить. Влез в эту тему АУЕ, что переводится как «арестантский уклад един». Ну и стал склоняться к зоновской теме», — рассказал собеседник «360».

Подросток, убивший свою семью, еще весной мечтал о спокойной жизни

Напомним, в ночь на 18 августа подросток зарубил топором своих бабушку, дедушку, мать, брата и сестру в селе Патрикеево Ульяновской области. Потом он вышел на улицу и свел счеты с жизнью. Перед этим он оставил записку, которую сейчас изучают следователи. Заместитель губернатора региона Сергей Люльков рассказывал, что со стороны школы молодой человек имел положительную характеристику и даже был отличником.

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Автор: Анна Манц
#убийство #подросток #ульяновская область

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