Пекин назвал имена тех, кто стоит за протестами в Гонконге

Правительство Китая назвало имена четырех главных организаторов протестных митингов в Гонконге, контактирующих с Вашингтоном и координирующих массовые беспорядки. Об этом сообщает ЦК Компартии Китая на своем информационном портале.

По утверждениям китайского правительства, организацию протестов возглавляет медиамагнат Джимми Лае — владелец оппозиционного издания «Пинго жибао», часто критикующего власти КНР со своих страниц. Бизнесмен тесно связан с американской политической элитой и поддерживает связь с ней через помощника Марка Саймона. 9 июля миллиардер встречался в Вашингтоне с вице-президентом Майком Пенсом и госсекретарем Штатов Майком Помпео.

Также в числе организаторов оказались 81-летний правозащитник Мартин Ли, ранее участвовавший в акциях за независимость Гонконга — юрист также имеет связи с США. Правительство Китая подозревает в контакте с Вашингтоном и экс-госслужащую Энсон Чан, занимавшую положение «второго человека» в правительстве в то время, когда Гонконг находился под суверенитетом Великобритании. Председатель Гонконгского патриотического демократического движения в Китае Альберт Хо в том числе был назван властями ответственным за протесты.

18 августа митингующие в Гонконге окружили квартал правительственных зданий. Манифестации проходят уже 11 недель и начались из-за поправок, внесенных правительством КНР в закон об экстрадиции. Обновленный закон обяжет Гонконг выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него не заключено соглашений об экстрадиции — Тайваню, Макао и континентальной части Китая.