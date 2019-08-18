Очевидцы из Москвы сняли на видео, как неадекватный мужчина ехал по дороге с привязанным к машине алабаем. Материал опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» 18 августа. На записи видно, что собака обессилена.

Инцидент произошел на 37-м километре Киевского шоссе, сообщают СМИ. Другие участники дорожного движения попытались заблокировать живодера. После остановки мужчина отказался отдавать пса, а позже и вовсе сбежал, оставив машину и алабая на дороге.

Позже стало известно, что собака принадлежит другу водителя. Он рассказал, что животное повредило лапу, когда он пытался посадить его в машину. Из-за раны пес начал вести себя агрессивно. Тогда живодер не придумал ничего лучше, как привязать его снаружи и поехать.

В пресс-службе Главного столичного управления МВД сообщили о проведении проверки. Алабая забрали зоозащитники. Осмотр ветеринара выявил отсутствие серьезных проблем.