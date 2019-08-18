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16:26   18 Августа 2019
Россия

Власти Уссурийска объявили повторную эвакуацию из-за паводка

Власти Уссурийска объявили повторную эвакуацию из-за паводка

Власти Уссурийска в Приморском крае эвакуируют местных жителей из-за подъема уровня воды в реке Раздольная и ее притоках.

Как отмечает мэрия, затопленными продолжают оставаться улицы Вейса, Лазо и Кузнечная, также ситуация остается напряженной в районе Мелькомбината на улице Виноградная и в переулке Степном. В зоне подтопления находится 21 жилой дом.

Вода в реке Раздольная продолжает прибывать, в связи с чем была организована срочная эвакуация жителей города. Ее уровень за последние 12 часов возрос на 63 сантиметра.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #паводок #уссурийск

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