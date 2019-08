Меркель и Джонсон встретятся в Берлине 21 августа

Немецкий канцлер Ангела Меркель примет британского премьер-министра Бориса Джонсона 21 августа в Берлине, сообщило агентство DPA со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта 18 августа.

Ожидается, что одной из обсуждаемых тем станет «развод» Великобритании и Европейского союза.

Напомним, что королевство должно было покинуть Евросоюз в марте текущего года. Письменное уведомление о выходе было подано за два года до этого. Однако этому помешали депутаты палаты общин, которые трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit. Сделку несколько раз переносили. Тогдашний премьер-министр Британии Тереза Мэй покинула пост, так и не сумев вывести ситуацию из тупика.

"I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold," said British Prime Minister Theresa May in a tearful statement announcing her resignation https://t.co/oAJH7H0XBO pic.twitter.com/zBY75jBUY3