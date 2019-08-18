СМИ сообщили о задержании более четырех тысяч человек в Кашмире

Около четырех тысяч человек задержали в индийской части Кашмира после недавнего решения властей отменить особый статус штата, сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в правительстве Индии.

Задержания проводились согласно закону «Об общественной безопасности», который позволяет полиции удерживать людей в следственном изоляторе до двух лет без судебного разбирательства и официального предъявления обвинений. AFP цитирует чиновника, сообщившего о задержаниях.

«Большую часть из них вывезли из Кашмира, поскольку тюрьмы переполнены», — заявил источник агентства.

5 августа президент Индии Рам Натх Ковинд упразднил прописанный в конституции особый статус штатов Джамму и Кашмир и ввел там прямое федеральное управление Нью-Дели. Инициатива была одобрена парламентом страны — на месте регионов будут созданы две союзные территории, обладающие меньшими правами, чем штат.

После этого в Кашмире установили комендантский час и ограничили использование мобильных средств и интернета. Пакистан выступил резко против такого решения индийских властей, поддержав мусульманское меньшинство, проживающее в регионе. Исламабад пообещал пересмотреть ряд договоренности с Индией и объявил о понижении уровня дипотношений.